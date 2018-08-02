Джамала засветила немалое декольте в стильном образе: фото
Певица Джамала начала съемки нового клипа на песню "Крылья". Украинская артистка примерила яркий и достаточно пикантный образ.
Джамала активно занимается своей сольной карьерой. Звезда уже представила аудиозапись новой песни "Крылья" и готовит презентацию лирического клипа к треку.
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И пока продолжаются съемки ролика, артистка решила показать несколько кадров со съемочной площадки. На снимках счастливая Джамала позирует перед камерой в сверкающем платье с длинными руками. Певица сделала стильную прическу и макияж, которые очень ей шли. Серьги в форме геометрической фигуры завершили образ Джамалы.
Я умею летать... И умею сниматься в своих видеоклипах,
– интригующе написала Джамала.
Однако внимание пользователей привлекли не только стильные вещи, но и пышное декольте, которое артистка засветила. Поклонники не сдерживали восторга от анонса нового видео и вида Джамалы.
Джамала
Певица Джамала на сйомках клипа
Джамала засветила пишное декольте
Роскошная Джамала
Очаровательная Джамала
Счастливая Джамала
Слушайте песню Джамалы "Крылья" (аудио):