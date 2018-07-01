Джаред Лето сыграет злодея-вампира в экранизации комиксов про Человека-паука

Известный американский музыкант и актер, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето сыграет главную роль злодея-вампира в фильме "Морбиус" по комиксам Marvel.

Джаред Лето сыграл Джокера в "Отряде самоубийц" – фильм снят по комиксам DC. Заметим, что компании Marvel и DC Comics ведут активную борьбу между собой и перед тем, как принять предложение на съемки в фильме, Джаред Лето хотел лично убедиться, что фильм будет сделан "в правильном ключе". Об этом сообщает Variety.

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Окончательное решение о съемках актер принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать "Морбіус".

Дата выхода фильма на экраны пока неизвестна.