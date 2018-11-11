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      Джастин Бибер горячо поцеловал жену Хейли Болдуин: соблазнительные фото

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      Джастин Бибер и Хейли Болдуин
      Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram

      Американский певец Джастин Бибер, который в этом году вступил в брак с любимой Хейли Болдуин, часто попадает в объективы папарацци и не скрывает чувств к своей жене. На днях артист решил сделать сюрприз поклонникам в социальных сетях и показала новые соблазнительные фото.

      Фотографии влюбленные опубликовали на своих страничках в Instagram.

      Читайте также: Однозначно да: Джастин Бибер и Хейли Болдуин подтвердили свой брак

      Джастин Бибер показал страстный поцелуй с Хейли Болдуин на черно-белом снимке. Сторонники новоиспеченного супруга в восторге и пожелали больше совместных снимков пары.


      Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram

      Хейли Болдуин также опубликовала чувственные фото, на которых обнимается и целуется с Джастином. Модель лаконично прокомментировала их словом " мой " и эмоджи сердцем.


      Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram


      Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram

      Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман продлился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с Баскин Чемпион, Джастин Бибер возобновил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

      Также Джастин Бибер приобрел для них поместье в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и произошло узаконивание их отношений.

       

      Теги: LifeStyle Звездные романы Джастин Бибер Хейли Болдуин
      Источник: 24 канал
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