Джастин Бибер горячо поцеловал жену Хейли Болдуин: соблазнительные фото

Американский певец Джастин Бибер, который в этом году вступил в брак с любимой Хейли Болдуин, часто попадает в объективы папарацци и не скрывает чувств к своей жене. На днях артист решил сделать сюрприз поклонникам в социальных сетях и показала новые соблазнительные фото.