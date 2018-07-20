Джастин Бибер и Хейли Болдуин не занимаются сексом, – СМИ

Инсайдеры западных изданий заявили, что звездная пара – певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин, которые заручились накануне – живут платоническими отношениями до свадьбы.

Об этом пишет издание Radar Online.

Читайте также: Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют скромную свадьбу: подробности

Влюбленные Джастин и Хейли просто наслаждаются обществом друг друга, однако между ними интимных отношений нет. Отмечается, что после свиданий Хейли возвращается спать к себе в квартиру, а певец – в отель.

Западное издание ссылается на анонимный источник. В нем говорится, что Хейли – "набожная христианка и хорошая девочка", которая не хочет спешить.

Кроме того, говорится, что звездная пара часто посещает церковь Хиллсонг.

Заметим, что накануне Джастин Бибер опубликовал эротическое фото с Хейли.

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber) 13 Лип 2018 р. о 10:10 PDT

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман продлился всего пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на возобновление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание. Накануне стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.