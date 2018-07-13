Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют скромную свадьбу: подробности

24-летний певец Джастин Бибер накануне сделал предложение своей возлюбленной, 21-летней модели Хейли Болдуин. Стало известно, что звездная пара планирует сыграть свадьбу в небольшом кругу своих семей без громкой церемонии со знаменитостями.

Об этом сообщает инсайдер изданию US Weekly.

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На данный момент они хотят провести небольшую церемонию в кругу своих семей. Они не планируют огромную свадьбу со знаменитостями. Они женятся по любви и не хотят роскошной свадьбы,

– говорится в источнике.

Кроме того, звездную пару заметили на улицах Нью-Йорка. Для романтического ужина Хайли и Джастин выбрали неформальные наряды в спортивном стиле.



Хейли Болдуин и Джастин Бибер



Кольцо Хейли Болдуин

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего лишь пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание. Накануне стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.