17:45
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют скромную свадьбу: подробности

133 Читати новину українською
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Хейли Болдуин и Джастин Бибер / Фото из открытых источников

24-летний певец Джастин Бибер накануне сделал предложение своей возлюбленной, 21-летней модели Хейли Болдуин. Стало известно, что звездная пара планирует сыграть свадьбу в небольшом кругу своих семей без громкой церемонии со знаменитостями.

Об этом сообщает инсайдер изданию US Weekly.

Читайте также: Джастин Бибер официально подтвердил помолвку с Хейли Болдуин

На данный момент они хотят провести небольшую церемонию в кругу своих семей. Они не планируют огромную свадьбу со знаменитостями. Они женятся по любви и не хотят роскошной свадьбы,
– говорится в источнике.

Кроме того, звездную пару заметили на улицах Нью-Йорка. Для романтического ужина Хайли и Джастин выбрали неформальные наряды в спортивном стиле.


Хейли Болдуин и Джастин Бибер


Кольцо Хейли Болдуин

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего лишь пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание. Накануне стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

Теги: LifeStyle Звездные романы Звездные свадьбы Джастин Бибер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сегодня, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 716
Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
сегодня, 16:00 Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
Сергій Фурса 208
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сегодня, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 1093
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
736
Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
сегодня, 13:55 Шоу одного президента на саммите НАТО: кто на самом деле "тормозит" Альянс и прав ли Трамп
Борис Немировський 343
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук