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Джастин Бибер обручился: известно имя избранницы

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Джастин Бибер обручился
Джастин Бибер обручился

Популярный американский певец Джастин Бибер решил покончить с холостяцкой жизнью. Вокалист официально обручился с 21-летней моделью Хейли Болдуин.

По информации TMZ, признание состоялось в одном из ресторанов на Багамах. Перед тем, как Джастин Бибер предложил Хейли Болдуин выйти за него замуж, охранники певца попросили всех посетителей спрятать мобильные телефоны, сообщив, что в заведении состоится "нечто особенное". Таким образом знаменитость пытался скрыть факт помолвки от общественности.

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Однако пользователь социальной сети сфотографировал счастливую пару после признания. На снимке видно, что Хейли Болдуин наслаждалась отдыхом с большим бриллиантовым кольцом.

Только что видел Джастина Бибера и Хейли Болдуин на Багамах, и на ее пальце обручальное кольцо!
– написал поклонник.

 

Инсайдеры US Magazine подтвердил информацию о помолвке, добавив, что знаковое событие состоялось 7 июля во время совместного отдыха Джастина Бибера и Хейли Болдуин на Багамах. Поп-исполнитель встал на колено и попросил модель стать его женой. Девушка без колебаний ответила согласием. После этого влюбленная пара станцевала перед ошеломленной толпой.

 

"Это может показаться неожиданностью, но только со стороны. Они с Хейли давно знакомы. Джастин последние несколько недель был невероятно счастлив", – добавил инсайдер издания.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего лишь пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные свадьбы Мода Джастин Бибер
Источник: 24 Канал
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