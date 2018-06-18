14:15
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Джастин Бибер подтвердил свой роман с моделью нежными поцелуями: фото

121 Читати новину українською
Джастин Бибер и Хейли Болдуин (архивное фото)
Джастин Бибер и Хейли Болдуин (архивное фото) / Фото из открытых источников

Американский певец Джастин Бибер нашел себе новую пассию – супермодель Хейли Болдуин, с которой его впервые заметили на совместном отдыхе в Майами.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Тогда пара не проявляла публичных чувств, но фанаты догадывались, что между певцом и моделью завязался новый роман. Джастин и Хейли дружат с детства и даже имели непродолжительные отношения в 2015 году.

Читайте также: Джастин Бибер закрутил новый роман с самой сексуальной женщиной мира, – СМИ

На этот раз сладкую парочку увидели возле парка "Domino" в Бруклине. Пара совершенно не скрывала своих чувстве и нежно обнималась и целовалась, опираясь на поручни возле реки.

Более того, Бибер и Болдуин охотно фотографировались с поклонниками. Одна из пользовательниц опубликовала несколько фото, где ее дети позируют с Бибером, а Хейли мило за этим наблюдает.

 

Напомним, что Джастин Бибер не впервые восстанавливает отношения со своими бывшими девушками. После внезапного разрыва отношений певицы Селены Гомес и рэп-исполнителя The Weeknd, Джастин Бибер снова предложил девушке начать новую жизнь вместе, – несколько лет назад у них были отношения. Впоследствии в СМИ стало известно, что влюбленные снова расстались, после чего у Джастина был недолгий роман с моделью Баскин Чемпион.

Теги: LifeStyle Мода Музыка Джастин Бибер Звездные романы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе
сегодня, 13:38 Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе
203
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Растаможивание авто на "еврономерах": в Раде сделали резонансное заявление
сегодня, 13:04 Растаможивание авто на "еврономерах": в Раде сделали резонансное заявление
553
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук