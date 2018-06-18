Джастин Бибер подтвердил свой роман с моделью нежными поцелуями: фото

Американский певец Джастин Бибер нашел себе новую пассию – супермодель Хейли Болдуин, с которой его впервые заметили на совместном отдыхе в Майами.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Тогда пара не проявляла публичных чувств, но фанаты догадывались, что между певцом и моделью завязался новый роман. Джастин и Хейли дружат с детства и даже имели непродолжительные отношения в 2015 году.

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На этот раз сладкую парочку увидели возле парка "Domino" в Бруклине. Пара совершенно не скрывала своих чувстве и нежно обнималась и целовалась, опираясь на поручни возле реки.

Более того, Бибер и Болдуин охотно фотографировались с поклонниками. Одна из пользовательниц опубликовала несколько фото, где ее дети позируют с Бибером, а Хейли мило за этим наблюдает.

Допис, поширений SwagGirlChee (@browngirl_chee) 16 Чер 2018 р. о 7:24 PDT

Напомним, что Джастин Бибер не впервые восстанавливает отношения со своими бывшими девушками. После внезапного разрыва отношений певицы Селены Гомес и рэп-исполнителя The Weeknd, Джастин Бибер снова предложил девушке начать новую жизнь вместе, – несколько лет назад у них были отношения. Впоследствии в СМИ стало известно, что влюбленные снова расстались, после чего у Джастина был недолгий роман с моделью Баскин Чемпион.