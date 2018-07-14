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Джастин Бибер показал соблазнительное фото с невестой и похвастался дорогим подарком

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Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Хейли Болдуин и Джастин Бибер / Фото из открытых источников

24-летний певец Джастин Бибер, который сделал предложение своей возлюбленной, 21-летней модели Хейли Болдуин, показал поклонникам соблазнительную фотографию.

Джастин Бибер опубликовал фото на своей странице в Instagram.

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Фотография, на которой влюбленные страстно целуются, собрала множество положительных отзывов от фанатов и более 5 миллионов "лайков" в соцсетях.

Кроме того, певец похвастался в Instagram-сториз дорогим подарком, который сделал любимой. А именно у них с Хейли одинаковые бриллиантовые часы. Как оказалось, это эксклюзивная модель Piguet. Джастину она обошлась в 140 тысяч долларов.

джастін бібер

Часы Хейли Болдуин и Джастина Бибера / Instagram-сториз

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего лишь пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание. Накануне стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

Теги: Звездные романы LifeStyle Музыка Джастин Бибер
Источник: 24 Канал
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