Джастин Бибер показал соблазнительное фото с невестой и похвастался дорогим подарком
24-летний певец Джастин Бибер, который сделал предложение своей возлюбленной, 21-летней модели Хейли Болдуин, показал поклонникам соблазнительную фотографию.
Джастин Бибер опубликовал фото на своей странице в Instagram.
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Фотография, на которой влюбленные страстно целуются, собрала множество положительных отзывов от фанатов и более 5 миллионов "лайков" в соцсетях.
Кроме того, певец похвастался в Instagram-сториз дорогим подарком, который сделал любимой. А именно у них с Хейли одинаковые бриллиантовые часы. Как оказалось, это эксклюзивная модель Piguet. Джастину она обошлась в 140 тысяч долларов.
Часы Хейли Болдуин и Джастина Бибера / Instagram-сториз
Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего лишь пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион Джастин решился на восстановление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание. Накануне стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.
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