Джастин Бибер полностью обстриг роскошную шевелюру: фото

Популярный певец Джастин Бибер ошеломил поклонников кардинальной сменой имиджа – звезда очень коротко подстриг свои длинные волосы.

24-летний Джастин выложил фото в обновленном образе в Twitter. Судя по кадру, Бибер обстриг волосы самостоятельно у себя в ванной.

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Новой прической Бибер порадовал многих фанатов, которые написали множество радостных комментариев.

"Боже, неужели мы больше не увидим эти жирные неопрятные волосы", "Джастин Бибер обстриг свои волосы и это лучшее, что случилось со мной в 2018-м", – писали пользователи.



Джастин Бибер к смене имиджа с любимой Хейли Болдуин

Напомним, что у Джастина Бибера изменения не только в стиле, но и в личной жизни. В СМИ пишут, певец и его возлюбленная модель Хейли Болдуин рассказали своим фанатам о том, что они действительно официально заключили брак.