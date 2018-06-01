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Джастин Бибер расстался с новой подружкой после романа с Селеной Гомес

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Джастин Бибер и Баскин Чемпион разошлись
Джастин Бибер и Баскин Чемпион разошлись / Фото из открытых источников

Сразу же после тайного разрыва отношений Джастина Бибера с певицей Селеной Гомес, юный исполнитель имел кратковременные романы с несколькими девушками. Последней из них стала модель Баскин Чемпион, с которой он тоже разошелся.

Об этом сообщают инсайдеры издания ENews.

24-летний Бибер часто бывал на прогулках в компании модели, однако журналисты и сторонники последнее время видели его одиноким. Инсайдеры отмечают, что влюбленные расстались, сохранив при этом дружеские отношения.

Читайте также: Влюбленные Джастин Бибер и Селена Гомес снова не вместе, – СМИ

"Их роман никогда не был серьезным. Вот уже целый месяц они не гуляют вместе. Джастину нравилось проводить время с Баскин, потому что она приземленный человек, однако расстояние не пошло на пользу их отношениям", – отметил инсайдер.


Джастин Бибер и Баскин Чемпион разошлись

Источник добавил, что Джастин последнее время практически не появлялся в Лос-Анджелесе, из-за чего не хочет в будущем доставлять Баскин неудобства из-за его постоянных отъездов.

Напомним, что после внезапного разрыва отношений певицы Селены Гомес и рэп-исполнителя The Weeknd, Джастин Бибер снова предложил девушке начать новую жизнь вместе, – несколько лет назад у них были отношения. Этой зимой их часто замечали на совместном отдыхе, на свадьбе отца Бибера, и даже ходили слухи, что пара начала жить вместе. Впоследствии в СМИ стало известно, что влюбленные снова разошлись.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные разводы Джастин Бибер Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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