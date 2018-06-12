Джастин Бибер закрутил новый роман с самой сексуальной женщиной мира, – СМИ

Канадский певец Джастин Бибер никак не может успокоиться после разрыва отношений с певицей Селеной Гомес. Теперь 24-летний парень появляется в компании знаменитой модели Хейли Болдуин, которую признали самой сексуальной женщиной мира в 2017 году.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Как известно, парень и девушка дружат с детства и даже имели непродолжительные отношения в 2015 году. Однако через несколько лет пара, вероятно, снова решила возобновить общение и даже закрутила роман.

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Так, на днях пара была замечена вместе, направляясь на церковную конференцию в Майами и были вместе несколько дней. Впоследствии папарацци во второй раз застали Хейли и Джастина – 21-летняя модель помогала Биберу вытираться после душа, а потом они вместе отправились на обед.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Звездную парочку также заметили в одном из ночных клубов Майами 10 июня. Потенциальные влюбленные обнимались и наблюдали за посетителями заведения с балкона. В общем, на фотографиях можно увидеть, как звезды с нежностью и теплом смотрят и касаются друг друга.

Допис, поширений Hailey Baldwin Updates (@haileybaldwincr) 11 Чер 2018 р. о 12:04 PDT