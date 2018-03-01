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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Джастин Теру уже нашел замену Дженнифер Энистон, – СМИ

1967 Читати новину українською
Джастин Теру уже забыл Дженнифер Энистон?
Джастин Теру уже забыл Дженнифер Энистон?

Американский актер Джастин Теру закрутил новый роман после разрыва с женой, Дженнифер Энистон. Так утверждают источники американских СМИ.

Как рассказал собеседник издания In Touch, 46-летний Теру, который вернулся в свою нью-йоркскую квартиру, начал встречаться с стилисткой Хлои Хартштейн. Она работала с ним во время фотосессий и кинопремьер.

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Джастин Теру в Нью-Йорке

"Джастин – это типичный донжуан. Джен от этого всегда аж на стену карабкалась", – говорит источник.

Кроме того, Энистон после развода поддержал бывший муж Брэд Питт.

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"Самое удивительное в ее разрыве с Джастином то, что одним из тех, кто поддерживает ее больше всех, стал ее первый муж", – указывает источник.

"Брэд и Джен прошли полный круг. Их отношения снова становятся серьезными", – добавил собеседник.

Напомним, Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а через два года обручились, однако несколько раз переносили свою свадьбу.

А 16 февраля 2018 года пара официально объявила о разводе.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Голливуд Дженифер Энистон
Источник: 24 Канал
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