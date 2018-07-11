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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил эмоционально просмотрели теннисный турнир: забавные фото

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Getty images

Голливудская чета Джастин Тимберлейк и Джессика Бил находят время для хобби. Пара посетила одну из игр на теннисном турнире Уимблдон 2018.

В Лондоне воцарилась спортивная лихорадка: в столице Великобритании проходит ежегодный турнир Уимблдон 2018. Город заполонили поклонники тенниса со всего мира. Среди них – голливудские звезды Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, которые отличились эмоциональностью во время одной из игр.

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Знаменитости прибыли в британскую столицу из Парижа, где они наслаждались отдыхом. Джастин и Джессика болели за одну из самых известных теннисисток мира – американку Серену Уильямс. Во время игры певец несколько раз срывался с кресла и эмоционально аплодировал, не сдерживая своего восторга.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил


Голливудские звезды в Лондоне


Знаменитости на Уимблдоне

Эмоциональный Джастин Тимберлейк

Для спортивного события очаровательная Джессика Бил надела платье с цветочным принтом, которое дополнила стильными солнцезащитными очками и украшениями. В то же время Джастин Тимберлейк засветился в стильном сером костюме и черной футболке. Стоит отметить, что голливудские звезды выглядели очень счастливо.

 

Теги: LifeStyle Музыка Кино Голливуд Теннис
Источник: 24 Канал
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