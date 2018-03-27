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Джастин Тимберлейк выхватил из рук фаната смартфон и снял на него видео

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Джастин Тимберлейк снял видео на телефон фаната
Джастин Тимберлейк снял видео на телефон фаната / Фото из открытых источников

Известный американский певец Джастин Тимберлейк во время своего выступления забрал телефон у поклонника, который подошел к певцу слишком близко.

Это произошло на концерте, в поддержку альбома Man of the Woods, во время исполнения песни Rock Your Body.

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37-летний артист объяснил свое поведение тем, что зритель слишком близко подошел к сцене, а Джастин не смог удержаться и выхватил смартфон из рук фаната.

Схватив телефон поклонника, певец танцевал вокруг сцены, записывая видео с участием публики. Затем он опубликовал это видео на своей странице в Instagram.

"Подойди ближе к сцене, и я украду твой телефон", – подписал ролик Джастин.

Get too close to the stage, and I might steal your phone...#MOTWTOUR

Допис, поширений Justin Timberlake (@justintimberlake)

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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