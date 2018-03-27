Джастин Тимберлейк выхватил из рук фаната смартфон и снял на него видео
Известный американский певец Джастин Тимберлейк во время своего выступления забрал телефон у поклонника, который подошел к певцу слишком близко.
Это произошло на концерте, в поддержку альбома Man of the Woods, во время исполнения песни Rock Your Body.
Читайте также: Джастин Тимберлейк в новом клипе романтично потанцевал со своей женой: видео
37-летний артист объяснил свое поведение тем, что зритель слишком близко подошел к сцене, а Джастин не смог удержаться и выхватил смартфон из рук фаната.
Схватив телефон поклонника, певец танцевал вокруг сцены, записывая видео с участием публики. Затем он опубликовал это видео на своей странице в Instagram.
"Подойди ближе к сцене, и я украду твой телефон", – подписал ролик Джастин.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии