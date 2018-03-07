Джастин Тимберлейк выставил на продажу элитное жилье фото апартаментов

Американский певец и актер Джастин Тимберлей, который недавно приобрел уютное жилье с женой Джессикой Бил, решил избавиться от элитного пентхауса.

Апартаменты расположены на верхнем этаже комплекса Soho Mews, что в центре Нью-Йорка, сообщает Mansion Global.

Роскошная квартира Джастина Тимберлейка имеет 3 спальни с ванными комнатами. Общая площадь апартаментов составляет 240 квадратных метров. Кроме этого, Джастин Тимберлейк устроил погреб, где можно хранить вино и другие алкогольные напитки. Также будущие собственники жилья смогут бесплатно посещать фитнес-центр и сад, расположенные на территории комплекса.

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Известно, что квартира имеет стеклянную террасу, с которой открывается невероятный вид на город. Потолки высотой три метра дают атмосферу уюта и величия. Мебель, большинство из которых делалась под заказ певца, гармонично сочетаются со стилем квартиры.

По информации СМИ, в комплексе Soho Mews также проживают Дженнифер Лоуренс, Блейк Лайвли и Мэг Райан. За роскошные апартаменты Джастин Тимберлейк в 2010 году заплатил 6,6 миллионов долларов. Сейчас квартиру планируют продать за 8 миллионов.

Пентхаус в Нью-Йорке Джастина Тимберлейка