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Джастина Бибера и Ариану Гранде обвинили в пиаре через помолвку

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Джастіна Бібера і Аріану Гранде звинуватили у піарі через заручини
Джастіна Бібера і Аріану Гранде звинуватили у піарі через заручини / Фото з відкритих джерел

У известных молодых исполнителей Джастина Бибера и Арианы Гранде в последнее время стремительно развиваются события в личной жизни. Один из пользователей сети обвинил их в умышленном пиаре после новости об их помолвке с новыми возлюбленными.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Как стало известно, у канадца Джастина Бибера и американки Арианы Гранде есть один общий менеджер под именем Скутер Браун. После объявления о помолвке Гранде с новым бойфрендом Питом Девидсоном месяц назад, а также после внезапного признания Бибера Хейли Болдуин, фанаты заподозрили их в отличной пиар-акции, а не настоящем проявлении чувств.

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Что интересно, после новостей о помолвке продажи альбомов музыкантов сильно взлетели вверх. "Сначала Ариана обручилась с Питом Дэвидсоном, а сейчас Джастин с Хейли. Дьявол работает старательно, но Скутер Браун еще усерднее", – написал один из пользователей Twitter.

Затем, Гранде отреагировала на новый скандал в сети и отметила, что певцы также умеют любить и это не касается никаких пиар-шагов.

Ты же понимаешь, что мы люди, которые живут, любят? И Скутер – замечательный человек, ему не безразлично наше здоровье и личное счастье. Любовь наполняет жизнь светом. Такое случается. Надеюсь, что и с тобой это скоро произойдет. Ты заслуживаешь любви,
– заявила 25-летняя Гранде.

Сам менеджер Скутер пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что месяц назад Ариана Гранде получила предложение женитьбы от телеведущего Пита Дэвидсона, с которым встречалась всего месяц. Она только недавно порвала отношения с рэпером Мак Миллером, которого знала 5 лет. Вчера в СМИ появилась новость о еще одной неожиданной помолвке, – поп-певец Джастин Бибер сделал предложение своей новой подруге – модели Хейли Болдуин, с которой находится в отношениях тоже около месяца. Пара ранее встречалась в 2015 году, но их роман тогда продолжался только пару месяцев. Лишь недавно Бибер порвал очередные отношения с Селеной Гомес и завершит недолгий роман с моделью Баскин Чемпион.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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