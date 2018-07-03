Джастина Бибера в очередной раз поймали за нежными поцелуями с супермоделью: фото

Канадский певец и сердцеед Джастин Бибер не перестает дразнить своих бывших девушек и публично демонстрирует свои чувства к модели Хейли Болдуин.

Об этом сообщается на TMZ.

Уже около месяца пара находится в романтических отношениях. Влюбленные проводят все свое свободное время вместе, не боясь вспышек фотокамер. На этот раз их заметили в парке Нью-Йорка, где те растроганно обнимали друг друга и целовались.

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На снимках можно увидеть, что Джастин и Хейли просто светятся от счастья и не обращают внимания присутствие окружающих. Певец ни на секунду ее не отпускал – то держал за талию и ягодицы, то целовал в лоб и губы.



Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Напомним, что впервые Бибер и Болдуин начались встречаться еще в 2015 году, однако их роман длился всего лишь пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с Баскин Чемпион Джастин решился на новые отношения с самой сексуальной женщиной 2017 года Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая.