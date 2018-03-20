Джефф Безос "вывел на прогулку" нового робота Boston Dynamics: фото
Самый богатый человек планеты по версии Forbes, председатель Amazon Джефф Безос прогулялся вместе со своей "новой собакой" во время конференции MARS.
19 марта в Калифорнии открылась конференция #MARS2018, на которую прибыл и самый богатый человек мира – Джефф Безос. Во время конференции, миллиардер решил выйти на прогулку с робопсом SpotMini от компании Boston Dynamics, фотографию чего запостил в свой Twitter.
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Также основатель Amazon поиграл в бирпонг с другим роботом.
Кстати, в прошлом году на #MARS2017 Джефф Безос побывал в роли пилота огромного робота.
Источник: 24 Канал
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