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Джей Ло похвасталась прессом в соблазнительном топе

217 Читати новину українською
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес уже давно следит за своими спортивными формами. Звезда регулярно посещает спортзал и придерживается здорового питания.

Поэтому, Джей Ло в очередной раз продемонстрировала свою стройную фигуру во время занятий в тренажерном зале. Для новых фото звезда надела очень стильный образ: обтягивающие лосины и свободный топ с кроссовками белого цвета.

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На фотографиях видно, что звезда тренируется с тяжелыми гантелями, но при этом не забывает уверенно позировать перед фотокамерой.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Под фотографией в Instagram ее любимый баскетболист Алекс Родригес оставил лаконичный и страстный комментарий: "Hot" ( "Горячая"), который приглянулся множеству поклонников пары.


Фото Лопес в Instagram-Stories певицы

Стоит напомнить, что на днях звезда Джей Ло показала новый снимок, на котором показала свое кольцо, которое, возможно, подарил Алекс в честь предложения бракосочетания. Пара встречается уже больше года.

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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