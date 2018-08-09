Джей Ло в роскошном платье от D&G показала отдых с любимым: фото

49 летняя популярная певица Дженнифер Лопес продемонстрировала поклонникам, как проводит свой отдых в Италии с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом.

Джей Ло опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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Дженнифер Лопес надела белоснежное платье от D&G с глубоким декольте, бежевые босоножки на каблуке и солнцезащитные очки. В руках артистка держит сумку от Chanel.

Фотографии сделаны во время отдыха пары на итальянском острове Капри.

Кроме того, Джей Ло похвасталась спортивной фигурой, позируя на яхте с Алексом.



Джей Ло и Алекс Родригес / Все фото – Instagram