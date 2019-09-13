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      Джеймс Бонд позавидует: как выглядят настоящие апартаменты на воде – фото

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      Апартаменты на воде создал французский архитектор
      Апартаменты на воде создал французский архитектор / anthenea.fr

      Купить дом на воде и почувствовать себя "агентом 007" можно за почти полмиллиона долларов.

      Вдохновившись фильмом о Джеймсе Бонде французский архитектор Жан-Мишель Дюкансель спроектировал настоящий плавучий дом и назвал его Anthenea. Прототипом его творения стало убежище главного врага Бонда миллионера Карла Стромберга в фильме "Шпион, который меня любил" (1977). Тот жил в комплексе "Атлантида" посреди океана.

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      Что известно о реальных апартаментах? Корпус дома сделан из стекловолокна и покрыт солнечными панелями. Автономная станция построена из экологичных материалов и вовсе не зависит от удаленности до суши.

      апартаменти на воді

      Внутри 3 основные комнаты: гостиная, спальня с джакузи и зона отдыха на крыше. Интерьер оформлен в бежевых тонах, а вся мебель продумана таким образом, чтобы не занимать лишнего пространства.

      Интерьер плавучих апартаментов Anthenea: смотрите фото

       

       

      В гостиной есть мини-бар и панорамное окно, сквозь которое можно наблюдать за жизнью под водой.

      На проектирование этого дома-корабля французскому архитектору понадобилось 15 лет и сейчас он продает его за 480 тысяч долларов США.

      Плавучие апартаменты Anthenea: смотрите видео

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      Теги: Фотоновости Водный транспорт Архитектура Дизайн Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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