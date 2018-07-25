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Джеймс Франко впервые появился на публике после секс-скандала

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Джеймс Франко и Изабель Пакзад
Джеймс Франко и Изабель Пакзад / Instagram / @jamesfrancobrasil

Знаменитый американский актер и режиссер Джеймс Франко посетил премьеру пьесы Straight White Men с участием Арми Хаммера в Нью-Йорке. После нескольких месяцев затишья актер появился на публике со своей подружкой Изабель Пакзад.

Об этом сообщают на People.

Последний раз скандального киноактера видели еще 21 января на премии Гильдии киноактеров США, где он был номинирован. Хоть он не получил ни одной награды, однако все присутствующие пытались его игнорировать из-за секс-скандала, в который он вляпался.

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В начале января 2018 года стало известно, что Франко обвиняют в сексуальных домогательствах пять женщин. Четыре из них были студентками Джеймса в киношколе, а для пятой актер исполнял роль наставника.

Но 40-летний актер не сдается и пытается восстановить свою запятнанную репутацию, чаще появляясь среди кинематографической публики. Франко и 25-летняя Изабель, которые впервые вышли в свет как пара, смотрелись вместе довольно счастливо и улыбались на камеры, однако неизвестно, сохранилось ли к нему такое же негативное отношение со стороны других лиц, как это было полгода назад.

 

Допис, поширений ET Canada (@etcanada)

 

 

 

Теги: Кино LifeStyle Секс-скандал Звездные романы Голливуд
Источник: 24 Канал
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