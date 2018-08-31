Джеймса Бонда решили убить в новом фильме
Героя Джеймса Бонда решили убить в новом фильме об агенте 007. Такая идея принадлежит актеру Дэниелу Крейгу, который исполняет главную роль в ленте, и продюсеру Барбаре Брокколи.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
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По информации издания, именно это стало причиной разногласий с режиссером Дэнни Бойл, который в результате уволился. Он отказался убивать персонажа, так как считает эту идею "смехотворной".
Как рассказал собеседник, смерть главного героя должна была стать "эффектной концовкой" 25-го фильма о тайном агенте.
Шли разговоры о том, чтобы драматично убить Бонда в финале,
– рассказал собеседник издания.
Он добавил, что по замыслу, это должно заинтересовать зрителя – действительно ли выжил Бонд или нет.
Напомним, Дэнни Бойл покинул проект в августе 2018 года. Тогда сообщали СМИ, что причиной стали творческие разногласия с продюсерами ленты. Они якобы были недовольны тем, что постановщик хотел сосредоточиться на теме политической напряженности с Россией и ввести в картину русского злодея.