Героя Джеймса Бонда решили убить в новом фильме об агенте 007. Такая идея принадлежит актеру Дэниелу Крейгу, который исполняет главную роль в ленте, и продюсеру Барбаре Брокколи.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

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По информации издания, именно это стало причиной разногласий с режиссером Дэнни Бойл, который в результате уволился. Он отказался убивать персонажа, так как считает эту идею "смехотворной".



Как рассказал собеседник, смерть главного героя должна была стать "эффектной концовкой" 25-го фильма о тайном агенте.

Шли разговоры о том, чтобы драматично убить Бонда в финале,

– рассказал собеседник издания.

Он добавил, что по замыслу, это должно заинтересовать зрителя – действительно ли выжил Бонд или нет.

Напомним, Дэнни Бойл покинул проект в августе 2018 года. Тогда сообщали СМИ, что причиной стали творческие разногласия с продюсерами ленты. Они якобы были недовольны тем, что постановщик хотел сосредоточиться на теме политической напряженности с Россией и ввести в картину русского злодея.