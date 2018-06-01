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Джейн Биркин приедет с концертом в Киев

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Джейн Биркин приедет в Киев
Джейн Биркин приедет в Киев / Фото из открытых источников

Экс-жена легендарного французского композитора Сержа Генсбура, певица и актриса Джейн Биркин планирует приехать с концертом под названием "Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique" в столицу Украины 5 ноября 2018 года.

Отмечается, что Джейн Биркин будет петь под аккомпанемент симфонического оркестра "Виртуозы Киева". Дирижером киевского концерта выступит Милош Елич.

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Песни Сержа Джейн поет почти 30 лет. Джейн была третьей женой артиста. В феврале 1969 года пара выпустила первый совместный сингл Je t'aime ... moi non plus ("Я тебя люблю ... Я тоже нет"), именно он был признан одной из самых сексуальных композиций в мире музыки.

Серж Генсбур и Джейн Биркин

Поговаривают, что сингл Сержа Генсбура и Джейн Биркин записывался во время того, как пара занималась любовью, ведь в финале композиции Джейн имитирует оргазм.


Серж Генсбур и Джейн Биркин

Известно, что звездные супруги развелись в 1980-м из-за алкоголизма и игровой зависимости Генсбура.

Serge Gainsbourg & Jane Birkin – Je t'aime ... moi non plus: смотрите видео

Напомним, накануне 26 мая известная британская певица албанского происхождения Дуа Липа выступила перед началом финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Перед началом матча между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" певица исполнила один из своих самых известных хитов "New Rules".

Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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