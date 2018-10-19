Джейсон Стэтхэм отложил свадьбу с моделью Рози Хантингтон-Уайтли

51-летний голливудский актер Джейсон Стэтхэм, который сыграл главные роли в сери фильмов "Перевозчик", решил не идти под венец. Знаменитость отложил запланированную свадьбу с 31-летней моделью Рози Хантингтон-Уайтли.

Как сообщает People, пара начала свои отношения еще 8 лет назад. И хоть в 2017 году актер и модель впервые стали родителями, однако все же к алтарю Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли не пошли. По словам манекенщицы, это для нее не является приоритетным. Такое же мнение и у Джейсона, убеждает она.

Читайте также: Рози Хантингтон-Уайтли показала редкий кадр с Джейсоном Стэтхэмом и сыном

"Думаю, на все свое время. Мы очень долго были сосредоточены на своей работе, а потом родился Джек. Конечно, мы говорим об этом и ждем, когда придет это время. Но свадьба не является для нас приоритетом. Мы и так счастливы", – заявила Рози Хантингтон-Уайтли.

В разговоре с журналистами модель дала неоднозначный комментарий, намекнув, что отложенная свадьба может состояться, когда ее сын подрастет.

Думаю, будет весело, когда ребенок немного подрастет и сможет принять участие в свадьбе,

– призналась Рози Хантингтон-Уайтли.

Отметим, что недавно в СМИ сообщали, что Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли сыграют свадьбу 31 декабря. Однако новое заявление модели разрушило надежды поклонников пары. Однако очаровательная Рози не сдерживала своего восторга от любимого и призналась, что он является прекрасным отцом для их 1-летнего сына Джека.

"Он просыпается в 5 утра и выполняет все свои отцовские обязанности, благодаря чему я могу поспать лишний час. Он очень заботливый и отличный отец. Мне повезло, он прекрасный партнер", – добавила Рози Хантингтон-Уайтли.