Джек Ма приехал к Ярославскому и произвел фурор, выступая перед студентами ХНУ

В Харьковском национальном университете имени Каразина с мотивационным спичем выступил Джек Ма, основатель сервиса Alibaba и один из самых богатых людей мира.

Об этом первым сообщил Telegram канал "Харьков 1654". Впоследствии стало ясно, Джек Ма прибыл в город по приглашению Александра Ярославского, владельца и президента DCH, который давно опекает харьковский университет, является почетным доктором и членом наблюдательного совета. Во время экскурсии по музею ХНУ ректор университета Виль Бакиров предложил Джеку Ма провести короткую встречу со студентами. В аудитории, рассчитанной на 350 человек, собралось около 700 студентов.

Зал встретил Джека Ма и Александра Ярославского овациями. Китайский бизнесмен рассказал, что впервые приехал в Украину, и Харьков является первым городом, который он посетил в нашей стране. Он поздравил ХНУ имени Каразина со 215-летним юбилеем, который вуз готовится вскоре отпраздновать. А потом поделился своим видением, как улучшить ситуацию в системе образования и согласовать ее с вызовами будущего.

Джека Ма сказал, что не боится ни искусственного интеллекта, ни роботов, потому что человек – мудрее. Он также рассказал, что 45% сотрудников его компании являются женщинами и что он крайне положительно относится к женскому лидерству. По мнению китайского бизнесмена, изменения нужно начинать с детского сада и начальной школы. И учить так, чтобы людям было легче интегрироваться в общество. А миру нужны сейчас "эксперты будущего, а не прошлого".



Встреча Джека Ма со студентами Харьковского университета имени Каразина Встреча Джека Ма со студентами Харьковского университета имени Каразина

Джек Ма подчеркнул, что его компания так быстро росла на рынке, так как в ней работало множество молодых и мотивированных людей. Он уверен, что университеты должны менять молодых людей к тому, чтобы они были конструктивными, инновационными, изобретательными.

"Я не хочу, чтобы люди были машинами, они должны быть людьми, они должны быть творцами", – сказал бизнесмен.

По его мнению, в будущем будут только диджитализированные страны и недиджитализированные страны. И последние обречены на бедность. Люди же, которые уметь использовать цифровые технологии, будут успешными

Блокчейн, уверен бизнесмен, в будущем решит вопрос приватности и защищенности данных.

Отвечая на вопрос, что делает его счастливым, Джек Ма сказал: "Деньги, слава, репутация не делают меня счастливым. Счастье для меня, это когда я вижу что люди, которые работают в моей компании, счастливы. Когда тебе хорошо от того, что люди счастливы, и ты – счастлив".

Миллиардер также отметил, что все успешные люди мира имеют одну общую черту – они являются оптимистами.

"Самый важный урок, который я вынес в своей жизни: будь оптимистом. Я встречал очень много людей. И я выяснил, что успешные люди имеют одну общую черту. Прежде всего, мы – оптимисты", – сказал он.

Свой рецепт успеха Джек Ма описал в формуле: тяжело работать, доверять людям, быть оптимистом и быть устремленным в завтра.

"Вы должны быть человеком. Вы не должны быть, как машина. Если ты хочешь думать быстрее, знать больше, помнить больше, машина сделает это лучше. Ты должен делать те вещи, которые не может машина. Не беспокойся о будущем, беспокойся о себе", – подытожил Джек Ма.

В конце встречи студенты поблагодарили бизнесмена и подарили ему студенческую одежду с символикой университета Каразина.

Что известно о Джеке Ма?

Он основал Alibaba в 1999 году. На данный момент, рыночная капитализация этой самой большой китайской компании (которая помимо прочего, владеет торговой площадкой AliExpress) составляет 460 миллиардов долларов. Состояние самого Джека Ма оценивается в 41,8 миллиарда долларов.