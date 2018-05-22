Джеки Чан запустил сервис аренды электросамокатов

Известный актер Джеки Чан объявил о запуске совместно с компанией Gogreen Holdings сервиса аренды электросамокатов в Сингапуре.

Об этом сообщает thatsmart.

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Пользователям доступен самокат компании Ninebot, а сам сервис в первую очередь нацелен на туристов. Компактное, но производительное транспортное средство поможет гостям Сингапура увидеть больше, при этом их путешествие не будет вредить окружающей среде.

Несмотря на ориентацию на туристов, сервисом смогут воспользоваться и местные.

Что такое Ninebot? Это частная компания со штаб-квартирой в Пекине, Китай. Недавно Ninebot была объединена с компанией Segway, штаб-квартира которой находится в городе Бедфорд, штат Нью-Гемпшир. Объединенная компания фокусируется на научных исследованиях, проектировании, производстве, распространении и продажи транспортных средств для передвижения на короткие расстояния. Их конечная цель – стать ведущим в мире поставщиком решений в области мобильной робототехники путем постоянного эволюционирования имеющейся продукции.