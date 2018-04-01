Дженифер Энистон отреагировала на новый роман экс-супруга Джастина Теру

Голливудская актриса Дженифер Энистон, которая в феврале 2018 года сообщила о разводе с киносценаристом и харизматичным актером Джастином Теру, непросто переживает разрыв отношений. Однако ее экс-супруг не терял время и уже выходил на публику с несколькими девушками.

Сначала Джастин Теру начал отношения со стилисткой Хлоей Хартштейн. Впоследствии в западных СМИ ходили слухи, что актер уже наслаждается компанией 25-летней художницы из Нью-Йорка Петры Коллинз. Теперь же Джастин Теру засветился на публике с актрисой Обри Плаза. По словам информаторов журнала People, звездная пара провела вместе день, а потом мужчина погостил в доме звезды.

Поклонники Джастина Теру защитили голливудского "Дон Жуана", заверив, что это была всего лишь дружеская встреча. Однако журналисты предполагают, что это может быть очередной роман ловеласа.



Обри Плаза и Джастин Теру

В то же время Дженифер Энистон неприятно читать подобные новости об экс-муже. По словам инсайдеров издания, актриса уверена, что это не роман Джастина Теру, а просто флирт.

Дженнифер была поражена, увидев фотографии Джастина и Обри. Несмотря на то, что она стойко переживает разрыв, ей неприятно видеть его в компании молодой девушки, тем более так быстро после развода. Она не думает, что они встречаются, и все-таки знает все привычки Теру и уверена, что он флиртует и наслаждается вниманием,

– отметили инсайдеры.

Напомним, в середине февраля 2018 года звездная пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе. В СМИ поговаривали, что в 2015 году они официально не поженились, однако звезды не подтвердили эту информацию. После неприятного заявления пользователи сети пророчили возможное воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом, а один из журналов даже создал совместное фото экс-супругов.