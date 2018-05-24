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Дженнер призналась, когда впервые задумалась о смене пола

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Кейтлин Дженнер
Кейтлин Дженнер / Фото из открытых источников

Светская львица Дженнер, а в прошлом – олимпийский чемпион Брюс Дженнер, который изменил свой пол на женский почти три года назад, призналась, что принимала гормоны даже тогда, когда находилась в браке с Крис Дженнер.

Об этом говорится в откровенном интервью для издания Broadly.

Как известно, известная звездная мама Крис Дженнер, которая была замужем за экс-Брюсом Дженнером с 1991 по 2015 год, даже не догадывалась, что ее муж уже планировал сменить пол.

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Когда я встретила Крис, у меня была небольшая грудь из-за того, что я принимала гормоны. Мы поженились, и я спрятала все, насколько это было возможно. Когда родилась Кендалл, я сделала липосакцию и лишилась груди. Я думала, что не смогу даже плавать со своим ребенком. После этого у меня было эмоциональное расстройство. Но тогда я уже приняла решение сменить пол, просто пока было не время для этого, ведь мне нужно было растить детей,
– рассказала женщина.

Несмотря на активную деятельность женщины по продвижению ЛГБТ-сообществ в мире и хорошие состояние, она часто чувствует себя одинокой, поскольку ей достаточно сложно поддерживать близкие отношения со всеми детьми.

"Я много времени провожу одна в своем доме. У меня много детей, но иногда в силу разных обстоятельств не позволяют часто видеться. У каждого из них свои жизни, и они движутся вперед", – добавила Кейтлин.


Кайли Дженнер со своим экс-отцом Брюсом (Кейтлин сегодня)

Самый длинный брак, который длился с 1991 по 2015 год, стал брак с Крис Дженнер, в которых родилось двое общих детей – модели Кайли и Кендалл Дженнер. Он также стал отчимом для других четырех детей Крис Дженнер – Кортни, Ким, Роб и Хлои Кардашян.

Напомним, что 69-летняя Кейтлин Дженнер, которая в прошлом была мужчиной Уильямом Брюсом Дженнером, через несколько лет после смены пола решила начать жизнь заново. В СМИ просочились слухи, что Кейтлин собирается жениться на 21-летней модели Софии Хатченс, которая тоже в прошлом была мужчиной.

Теги: LifeStyle ЛГБТ Голливуд
Источник: 24 Канал
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