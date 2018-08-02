Дженнифер Энистон дала первое интервью после развода: Топ-5 цитат

49-летняя американская актриса Дженнифер Энистон впервые после развода снялась в новой фотосессии и дала откровенное интервью изданию InStyle, в котором коснулась темы о личной жизни.

Как известно, в феврале 2018 года Дженнифер объявила о своем разводе с актером Джастином Теру. Сразу после этого заявления пользователи сети пророчили воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом.

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О разводе

"Это безумие. "Джен не может удержать мужчину", "Джен не хочет иметь детей, потому что она эгоистична и предана только своей карьере" или, например, "Джен убита горем и все время грустит". При всем моем уважении, но, люди, мое сердце не разбито. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто не знает меня и моего партнера лично. Никто не знает, что я пережила эмоционально и как это отразилось на моем здоровье. Существует определенное давление на женщин, которые не стали мамами – их считают бракованными. Но, вполне возможно, что смысл моей жизни на этой планете далеко не размножение, а что-то другое".

О сексизме

"Мне досталась изрядная порция сексизма в сми. Женщин сталкивают друг на друга, отталкиваясь от их внешности, одежды и других поверхностных вещей. Когда в Голливуде разводится пара, то будут презирать женщину. Это женщину покинули печальной и одинокой. Это ее поражение. К черту это. Когда вы в последний раз читали о разведенном мужчине без детей, о котором говорили бы как о старой деве?".

Допис, поширений instylemagazine (@instylemagazine) 1 Сер 2018 р. о 5:15 PDT

О тренировках

"Бокс – это прекрасный способ выпустить наружу агрессию. Ты мыслями выпускаешь из себя все то дерьмо, которое в течение дня попало тебе в глаза и уши, и бывают маленькие мгновения фантазий, когда ты представляешь, кого на самом деле бьеш".

О красоте

"Тело в купальнике – это просто тело в купальнике, не имеет значения, какое оно. Пора перестать ассоциировать красоту с четвертым размером одежды, а также с определенным размером бедер и талии. Это все устарело. Время двигаться дальше".

О возможном продолжении сериала "Друзья"

"После окончания сериала много кто спрашивал, вернется ли шоу на экраны. Мы с Кортни Кокс и Лизой Кудроу говорили об этом. Я фантазирую об этом. Это была самая большая моя работа. Не знаю, как бы это могло выглядеть сегодня, но все может быть. Очень много шоу перезапускают очень удачно. Я знаю, что Мэтт Леблан больше не хочет отвечать на этот вопрос. Но, возможно, мы сможем с ним об этом поговорить.

Или мы просто некоторое время подождем, и тогда мы с Лизой и Кортни сможем снять перезагрузку "Золотых девушек" и проведем наши последние годы вместе, на плетеной мебели".