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Дженнифер Энистон готовит месть для избранницы Джастина Теру, – СМИ

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Дженнифер Энистон готовит месть
Дженнифер Энистон готовит месть / Getty images

Голливудская актриса Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру не может смириться с информацией о его многочисленных романах. Однако только одна избранница экс-супруга больше всего насолила знаменитости, поэтому получит жесткий ответ.

Об этом инсайдеры рассказали ведению Radar Online.

После развода Джастин Теру не терял времени и начал отношения со стилистом Хлоей Хартштейн. Впоследствии в западных СМИ рассказывали, что актер уже наслаждается отдыхом с 25-летней художницей Петрой Коллинз. Кроме этого, Джастин Теру засветился на публике с актрисой Обри Плаза, а во Франции поселился в одном гостиничном номере с Лаурой Гариер. И это еще не весь список избранниц голливудского ловеласа.

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Однако не эти девушки стали объектом ненависти для Дженифер Энистон. Звезда сериала "Друзья" не может смириться со слухами о романе Джастина Теру с актрисой Эммой Стоун. Еще когда супруги не были на грани развода, между двумя актерами была близость.

Её (Энистон, – ред.) до бешенства доводит то, что Джастин сблизился с Эммой еще во время их брака, и она с этим не смирится,
– рассказал инсайдер.


Джастин Теру и Эмма Стоун

Как известно, Дженнифер Энистон – очень влиятельный человек в Голливуде. За годы актерской карьеры звезда получила большую поддержку среди коллег и дружит с не очень весомыми лицами в американском шоу-бизнесе. Поэтому, по словам источника, Дженнифер подговаривает всех бойкотировать Эмму Стоун и отказывать ей в съемках. Говорят, что помогает в "войне" и не слишком хорошая репутация избранницы Джастина Теру, которая якобы пыталась украсть у Эммы Уотсон роль в мюзикле "Ла-Ла-Ленд", который принес ей Оскар.

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"Джен в режиме мести, и Эмма должен осознать, что задела ту, кто имеет много верных друзей в Голливуде. Я не думаю, что она (Эмма Стоун, – ред.) понимает, с кем связалась", – добавил инсайдер.

 

В то же время инсайдер утверждает, что Дженнифер Энистон никогда не направляла свой гнев на мужчин, а вершила расправу над "разлучницей". После того, как Брэд Питт променял ее на Анджелину Джоли, именно актриса получила порцию ярости от экс-супруги своего возлюбленного.

Напомним, что в середине февраля 2018 Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили о своем разводе. В СМИ предполагали, что в 2015 году пара официально не вышла замуж, поэтому развод пройдет быстро. Однако звезды не подтвердили эту информацию. После заявления о разрыве пользователи сети предсказывали возможное воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом, а один из журналов даже создал совместное фото экс-супругов.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные разводы Дженифер Энистон
Источник: 24 Канал
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