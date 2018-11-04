Дженнифер Энистон сыграла победительницу конкурса красоты в новом фильме: первые фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон засветилась в новой киноленте "Dumplin '" ("Пышка"). В фильме звезда сыграла роль победительницы в конкурсе красоты в США.

Сторонники Дженнифер Энистон уже через месяц смогут увидеть талантливую игру актрисы, ибо 7 мая в Соединенных Штатах стартует показ музыкальной комедии "Dumplin".

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Известно, что сценарий киноленты основан на бестселлере писательницы Джули Мерфи. По сюжету, девушка подросткового возраста страдает от лишнего веса. Зато ее мама, Рози, которая ранее получила титул королевы красоты и до сих пор может похвастаться стройной фигурой. Но это отнюдь не заставляет Уиллоу комплексовать, пока она не встретила парня.

Сейчас в сети появились первый постер и фото со съемочной площадки. На снимках появляются главные актрисы фильма – Дженнифер Энистон и Даниэль Макдональд.



Постер к фильму "Dumplin'" / Сoming soon



Дженнифер Энистон / Сoming soon