Дженнифер Лопес – 49: секреты красоты успешной звезды

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица и успешная бизнес-вумен. И сегодня, 24 июля, ей исполняется 49 лет.

Во время каждого светского выхода Дженнифер поражает своим великолепным видом и все благодаря упорной работе над собой и своей внешностью. К каким секретов красоты обращается звезда – читайте дальше.

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Здоровый образ жизни

Лопес отказалась от кофе, а также вы не увидите ее с бокалом алкоголя.

Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина – это все главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица,

– признается певица.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 7 Лип 2018 р. о 2:38 PDT

Дженнифер придирчиво относится к своему меню: звезда избегает сладкого и жареного, а все блюда готовятся на пару. Свой рацион Лопес согласовывает с диетологом, в котором присутствуют белки (много рыбы и курицы) и углеводы (бурый рис). Также она начинает свой день с протеинового коктейля с ягодами, йогуртом и медом.

"Протеин – это мой выбор, когда я чувствую голод, он наполняет меня и добавляет сытости надолго. Это отличное мышечное топливо", – говорит звезда.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 1 Бер 2018 р. о 5:49 PST

Спорт

Джей Ло проводит в спортзале действительно много времени. Звезда работает с личными тренерами, которые по-разному подходят к упражнениям, однако в ее фитнес-рацион обязательно входят кардио и силовые нагрузки в сочетании с йогой и медитацией.

Уход за лицом

Не секрет, что ультрафиолетовое облучение разрушает коллаген и эластичные волокна кожи, вызывая преждевременное старение.

Я твердо верю в SPF. Я стараюсь не слишком долго сидеть на солнце,

– говорит 49-летняя знаменитость.

Лопес тщательно планирует свой режим дня, чтобы все успевать, но иметь время для отдыха.

Дженнифер предпочитает крема на основе масел авокадо и розы, а среди косметологических процедур – химический пилинг.