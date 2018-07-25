Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения в соблазнительном бикини: фото
Звезда музыкальной индустрии Дженнифер Лопес вчера, 24 июля, устроила пляжную семейную вечеринку в день своего дня рождения. Певица, которой вчера исполнилось 49 лет, продемонстрировала великолепную фигуру в купальнике.
На своей Instagram-страничке Лопес опубликовала несколько фотографий, на которых изображены ее ближайшие родственники и друзья, в том числе и возлюбленный Алекс Родригес.
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Для праздничной пляжной вечеринки на райском отдыхе артистка примерила очаровательное бикини, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Семья на дне рождения Джей Ло также танцевала, загорала под солнцем и просто прекрасно проводила время вместе.
Источник: 24 Канал
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