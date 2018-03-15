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Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar

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Дженнифер Лопес для Harper's Bazaar
Дженнифер Лопес для Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

48-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес украсила обложку апрельского номера Harper's Bazaar и рассказала в интервью изданию о своих отношениях с возлюбленным Алексом Родригесом.

О браке

Хотя отношения Дженнифер и ее бойфренда Алексом выглядят серьезными, но идти под венец она не спешит.

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Я верю в брак, и я бы очень хотела встретить старость, будучи в серьезных отношениях. Но сейчас я не хочу торопиться. Мы прекрасно понимаем друг друга, чем могут похвастаться далеко не все пары,
– призналась Лопес.

Также она рассказала, что любимый прекрасно ладит с ее детьми – 10-летним Максом и Эммой, а она одновременно поладила с его дочерьми – 13-летней Наташей и 9-летней Эллой.

Дженнифер Лопес для Harper's Bazaar

О домогательствах

Лопес поделилась в интервью, что тоже стала жертвой сексуальных домогательств, как и многие ее коллеги.

По ее словам, один режиссер попросил ее снять рубашку и показать свою грудь.

"Конечно, я не сделала этого. Я помню, как билось мое сердце, я была в ужасе от того, что работала с этим человеком. Это был один из моих первых фильмов", – вспоминает звезда.

О счастье

"Когда я была моложе, я была счастлива лишь наполовину, другая же часть меня была несчастна. Теперь я знаю, кто я такая и чего я хочу. Я знаю все свои сильные и слабые стороны. Я из Бронкса, и я всегда знала, что должна найти свой путь и доказать самой себе, что многое смогу добиться сама", – рассказала Лопес.

Теги: LifeStyle Мода Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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