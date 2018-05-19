Дженнифер Лопес показала соблазнительную фигуру во время шоу: фото

Популярная певица Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру. На этот раз звезда похвасталась формами во время зажигательного выступления в Лас-Вегасе.

48-летняя Дженнифер устроила зажигательный номер, во время которого оголилась и показала великолепную фигуру. Певица предстала перед зрителями в нижнем белье и подтяжках, которые хорошо подчеркивали ее формы.

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Лопес "зажгла" зал сексуальными движениями и своим соблазнительным видом – звезда танцевала на импровизированной постели, демонстрируя свое спортивное тело.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес