Дженнифер Лопес поразила длинными волосами до пола: фото
48-летняя американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз удивила поклонников фотографией, на которой ее волосы заплетены в косу, что достигает пола.
Фото Джей Ло опубликовал ее стилист Крис Эпплтон на своей странице в Instagram.
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Крис заинтриговал поклонников певицы подготовкой к новому проекту.
"Не могу дождаться, когда вы, друзья, увидите то, над чем мы работали последнюю ночь", – прокомментировал снимок стилист.
На снимке популярная Джей Ло позирует в белоснежном пальто до колен и в босоножках на каблуках.
Отметим, что Дженнифер Лопес не впервые появляется на публике с очень длинным нарощенными волосами.
Так, в апреле певица посетила церемонию вручения премии Billboard с волосами, которые достигали колен.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес