Дженнифер Лопес поразила длинными волосами до пола: фото

48-летняя американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз удивила поклонников фотографией, на которой ее волосы заплетены в косу, что достигает пола.

Фото Джей Ло опубликовал ее стилист Крис Эпплтон на своей странице в Instagram.

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Крис заинтриговал поклонников певицы подготовкой к новому проекту.

"Не могу дождаться, когда вы, друзья, увидите то, над чем мы работали последнюю ночь", – прокомментировал снимок стилист.

На снимке популярная Джей Ло позирует в белоснежном пальто до колен и в босоножках на каблуках.

Допис, поширений Chris Appleton (@chrisappleton1) 15 Лип 2018 р. о 11:28 PDT

Отметим, что Дженнифер Лопес не впервые появляется на публике с очень длинным нарощенными волосами.

Так, в апреле певица посетила церемонию вручения премии Billboard с волосами, которые достигали колен.



Дженнифер Лопес



Дженнифер Лопес