Дженнифер Лопес рассказала о своем самом любимом образе за всю карьеру

49-летняя популярная певица Дженнифер Лопес призналась в том, какой бьюти-образ ей нравится больше всего за всю карьеру.

Об этом сообщает американское издание Vogue.

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Джей Ло рассказала в интервью, что ее любимый макияж сделал визажист Кевин Окойн для клипа Waiting For Tonight, который вышел в 1999 году.

Отмечается, что Окойн создал несколько образов под руководством Джей Ло, в частности тот, где лицо и тело звезды сверкают глиттером и стразами. Лопес вспомнила, что хотела повторить look из журнала, где у модели все лицо было усыпано блестками. Окойн согласился, но несколько изменил идею и сделал знаменитый макияж с блестящими стразами.

Заметим, что тогда клип получил премию MTV как лучшее танцевальное видео.

Дженнифер Лопес – Waiting for tonight: смотрите видео