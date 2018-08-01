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Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание об отношениях с бойфрендом

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Соцсети

Певица Дженнифер Лопес очаровывает поклонников не только яркими клипами, но и отношениями с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом. Артистка откровенно прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.

Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса оказались в эпицентре всех мировых СМИ. Общественность с восторгом наблюдает за влюбленной парой, которая демонстрирует идиллию во время каждого выхода. Алекс и Дженнифер не только совместно проводят отдых, но и посещают спортзал. Кроме этого, знаменитости уже приобрели первую совместную недвижимость – роскошные апартаменты в Нью-Йорке.

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На фоне такого быстрого развития отношений в СМИ предположили, что пара готовится к созданию семьи. Эти слухи прокомментировала сама Дженнифер Лопес во время радиоэфира Cubby and Carolina in the Morning, передает People.

Я не помолвлена – нет, нет,
– призналась Дженнифер Лопес.

В то же время певица рассказала, что счастлива с Алексом Родригесом. Артистка не только рада, что бейсболист стал частью ее семьи и заботливым отцом для ее двойняшек, но и считает, что он сделал это очень вовремя.

"Я думаю, что если бы мы встретились в 20 лет, может и не были бі вместе, потому что оба слишком сумасшедшие. Но теперь, в этот период нашей жизни, в котором у нас обоих есть дети, мы достигли определенной цели в карьере, мы действительно дополняем друг друга", – добавила Дженнифер Лопес.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Кто такая Дженнифер Лопес?
Американская актриса, певица, дизайнер и продюсер. До 49 лет Дженнифер Лопес была трижды замужем – за Охани Ноа, Крисом Джаддом и Марком Энтони. В браке с третьим мужем звезда родила двойню – сына Макса и дочь Эмми.

Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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