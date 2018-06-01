Дженнифер Лопес снялась для глянца в изысканных образах: фото

Американская певица Дженнифер Лопес стала звездой нового выпуска глянца Emmy Magazine, посвященного главной американской премии в области телевидения "Эмми". Певица примерила несколько роскошных образов, которые удачно подчеркивали ее фигуру и характер.

Обложка глянца июньского выпуска издания Emmy Magazine просто излучает жизнерадостность артистки Джей Ло. Ее пригласили стать лицом журнала в честь последнего сезона телевизионного проекта "Оттенки синего", где Дженнифер играет главную роль, а также в честь обновления танцевального проекта "World of Dance", где звезда стала одной из жюри.

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Для фотосета певица примерила стильный "лук" в роли режиссера: свитер в черно-белую полоску с белым воротничком, брюки-клеш, черная обувь и кепи такого же цвета. Звезда сидела на высоком режиссерском кресле и по-деловому держала в руках листки сценария.

Дженнифер Лопес для Emmy Magazine

На других фото Лопес предстала в гламурных костюмах, очаровательных платьях и сексуальных кэжуал-образах. Все съемки проводились в эмулируемом павильоне на фоне дымовых машин, ламп и телевизионного снаряжения. Фотоистория, автором которой стал Джон Руссо, получилась очень стильной и эффектной.



Дженнифер Лопес для Emmy Magazine



Дженнифер Лопес для Emmy Magazine



Дженнифер Лопес для Emmy Magazine



Дженнифер Лопес для Emmy Magazine