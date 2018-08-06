Дженнифер Лопес взорвала сеть своим пением на стадионе: видео

Популярная певица Дженнифер Лопес показала видео, на котором она вместе с бойфрендом и всем стадионом напевает известную песню. За считанные часы ролик набрал более 2 миллионов предпочтений.

Дженнифер Лопес привлекает все больше внимания общественности. Ее отношения со спортсменом Алексом Родригесом – одна из самых очаровательных историй Голливуда. На днях пара посетила бейсбольную игру Red Sox, где записала трогательное видео.

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На снятых кадрах Дженнифер Лопес позирует в классической белой рубашке. Звезда села рядом со своим любимым в VIP-ложе, а когда перед началом 8 тайма заиграла любимая песня "Sweet Carolin", она не удержалась от пения.

Это моя любимая песня, – призналась Родригесу артистка.

Вместе с Дженнифер Лопес пели все зрители матча. Как впоследствии оказалось, в детстве родители артистки исполняли для нее эту песню, меняя имя Каролин на Дженнифер.

"Моя мама сказала, что эта песня была популярна, когда я родилась. Поэтому когда я слышу ее, передо мной предстают воспоминания, как мама и папа поют мне. Это всегда делает меня счастливой", – призналась Дженнифер Лопес.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 5 Сер 2018 р. о 8:55 PDT

Упродовж кількох годин допис зібрав понад 2 мільйони вподобань. Користувачі мережі були розчулені такою історією, відтак не стримували свого захвату в коментарях. "Такий чудовий спогад", "Прекрасно співаєте та виглядаєте", "Ви дивовижна", "Солодка пісня, я і Джей Ло", – написали прихильники.