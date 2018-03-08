12:58
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дженнифер Лопес удивила сексуальным фото в спортивной форме

2016 Читати новину українською
Дженифер Лопес: пикантная фотосессия
Дженифер Лопес: пикантная фотосессия

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что женщина может выглядеть соблазнительно даже в обычной спортивной форме.

Пикантную фотографию звезда разместила на странице в Instagram.

Как известно, знаменитая Дженифер Лопес не стесняется показывать свою стройную фигуру, поскольку регулярно занимается спортом. Так, певица разместила фото, на котором одета в обтягивающие лосины и соблазнительный белый спортивный топ. Пикантности фото добавил не идеальный пресс, а грудь, которая виднелась сквозь ткань наряда.

Читайте также: 48-летняя Дженнифер Лопес примерила игривый образ: сияющие фото

Позирует Дженифер Лопес в шикарной гардеробной с зеркалами и стильной мебелью. Звезда соблазнительно выгибает спину и слегка опирается на столик, стоящий рядом.

Поклонники певицы с восторгом комментировали соблазнительную фотосессию, отмечая, что Джей Ло имеет фантастическое тело.


Соблазнительная фотосессия Дженифер Лопес


Дженифер Лопес после тренировок

Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук