Дженнифер Лопес удивила сексуальным фото в спортивной форме

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что женщина может выглядеть соблазнительно даже в обычной спортивной форме.

Пикантную фотографию звезда разместила на странице в Instagram.

Как известно, знаменитая Дженифер Лопес не стесняется показывать свою стройную фигуру, поскольку регулярно занимается спортом. Так, певица разместила фото, на котором одета в обтягивающие лосины и соблазнительный белый спортивный топ. Пикантности фото добавил не идеальный пресс, а грудь, которая виднелась сквозь ткань наряда.

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Позирует Дженифер Лопес в шикарной гардеробной с зеркалами и стильной мебелью. Звезда соблазнительно выгибает спину и слегка опирается на столик, стоящий рядом.

Поклонники певицы с восторгом комментировали соблазнительную фотосессию, отмечая, что Джей Ло имеет фантастическое тело.



Соблазнительная фотосессия Дженифер Лопес



Дженифер Лопес после тренировок