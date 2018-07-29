Дженнифер Лопес засветила горячий пляжный образ: соблазнительные фото

Певица Дженнифер Лопес показала стильный и обаятельный образ во время отдыха на яхте. Артистка выглядела роскошно, засветив стройную фигуру.

24 июля Дженнифер Лопес отпраздновала свое 49-летие. Шумную вечеринку звезда организовала на пляже, куда пригласила родных и близких друзей. Много шампанского, розовый торт и много танцев с улыбками – так провела свой день рождения Дженнифер Лопес.

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Но не прошло и недели, как семья певицы в который раз собралась вместе на яхте. Причиной для этого является день рождения ее бойфренда – бейсболиста Алекса Родригеса. Как сообщает The Daily Mail, для своего любимого, которому 27 июля исполнилось 43 года, горячая Дженнифер подготовила особый праздник, который начался на яхте.

Для поездки артистка надела белый сплошной купальник, в котором виднелась ее пышная грудь. Пляжный образ Дженнифер Лопес дополнила короткими шортами и золотыми украшениями. Сплетенные волосы и отсутствие макияжа завершили look певицы.



Дженнифер Лопес

Озабоченная Дженнифер Лопес перед празднованием дня рождения бойфренда



Пляжный образ Джей Ло

Впоследствии Дженнифер Лопес сменила свой наряд на роскошное белое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Само же празднование дня рождения состоялось в домике на берегу океана.

Самый лучший день рождения, – написал Алекс Родригес в сети.

Семья и друзья Дженнифер Лопес