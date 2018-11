Дженнифер Лопес засветила стильный наряд в Стэнфордском университете: яркие фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес неожиданно посетила Стэнфордский университет. Сопровождал звезду ее бойфренд – бейсболист Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес опубликовала в сети серию фото, на которых она шагает в сопровождении своего возлюбленного. Звезда одета в стильную светлую водолазку и приталенную юбку с черным ремнем. Свой образ она дополнила очками, обувью на каблуке и маленькой черной сумочкой.

Не менее элегантно выглядел и Алекс Родригес. Спортсмен шел рядом с Дженнифер Лопес в стильном костюме и рубашке с голубым галстуком. Алекс тоже одел солнцезащитные очки, добавив своему образу еще больше стиля.

Замечательный день с моим номером 1, – романтично написала Дженнифер Лопес.

В комментариях артистка заинтриговала, признавшись, что находится в "месте мечты" с любимым мужем.

Тайну относительно места пребывания открыл Алекс Родригес. К общему фото мужчина прикрепил геолокацию одного из самых престижных учебных заведений США – Стэнфордского университета. Кроме этого, спортсмен намекнул, что он вместе с Дженнифер Лопес имели бизнес-поездку и готовые трудоустроить выпускников вуза.

"Готовы нанимать", – написал Алекс Родригес.

Пока неизвестно, для какого проекта Дженнифер Лопес и ее возлюбленный ищут одаренных специалистов. Однако в сети уже появились сотни желающих работать на знаменитую пару.

Кто такая Дженнифер Лопес?Артистка, которая начала свою карьеру как танцовщица в кино. Одни из самых известных работ артистки – это мелодрама "Давайте потанцуем" с Ричардом Гиром и триллер "Клетка". Но мировую известность Дженнифер Лопес принесла музыка. В 1999 году Дженнифер выпустила свой первый сингл "If You Had My Love", который сразу стал хитом. Имя звезды оказалось на верхних ступенях хит-парадов.