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Дженнифер Лопес засветила стройные ноги в ярком мини-платье: фотофакт

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото из соцсетей

48-летняя Дженнифер Лопес сходила на свидание со своим бойфрендом Алексом Родригесом. Для встречи артистка выбрала яркое мини-платье.

Дженнифер Лопес в 48 лет может похвастаться роскошной фигурой. Однако стройные формы звезды – результат упорных тренировок, которыми певица щеголяет в социальной сети.

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

На личную жизнь знаменитость тоже не может жаловаться, ведь уже год она встречается с 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом, с которым уже успела приобрести роскошные апартаменты в Нью-Йорке и поехать на отдых с детьми. Влюбленные не только совместно путешествуют, но и ходят в спортивный зал. Папарацци подловили Дженнифер Лопес, которая сразу после совместной тренировки с бойфрендом отправилась на свидание.

Стоит отметить, что для ужина с Алексом Родригесом певица выбрала очень яркий образ. Дженнифер Лопес прошлась к авто в красном мини-платье от Michelle Mason, которое открывало ее стройные ноги. Обувь на каблуке и стильная сумка дополнили эффектный "лук" артистки. Дженнифер Лопес заплела волосы в хвост и сделала идеальный макияж.

 

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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