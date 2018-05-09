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Дженнифер Лопес засветила стройные ноги в короткой юбке: провокационные фото

848 Читати новину українською
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Американская исполнительница Дженнифер Лопес в свои 48 лет выглядит просто волшебно: спортивные нагрузки, хореография и здоровый образ жизни ей в этом только помогают.

На новых снимках она в очередной раз похвасталась своими стройными формами. После демонстрации идеальных форм в соблазнительном платье на балу Met Gala 7 мая, певица вновь порадовала своих поклонников новыми соблазнительными снимками.

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Звезда примерила короткую черную юбку с игривыми рюшами, легкую прозрачную блузку с черными вертикальными полосками, под которой можно разглядеть бюстгальтер серого цвета, а также стильные каблуки и лаконичные украшения. Для завершения образа от Valentino стилисты для Джей Ло сделали аккуратную прическу-пучок и нюдовый макияж.


Очаровательная Дженнифер Лопес

Звезда часто делится снимками, на которых предстает в очень женственных и сексуальных образах. К примеру, ее недавний светский выход идеально подчеркивал ее фигуру.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Теги: Мода LifeStyle Дженнифер Лопес Эротика
Источник: 24 Канал
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