Дженнифер Лопес засветила стройные ноги в короткой юбке: провокационные фото
Американская исполнительница Дженнифер Лопес в свои 48 лет выглядит просто волшебно: спортивные нагрузки, хореография и здоровый образ жизни ей в этом только помогают.
На новых снимках она в очередной раз похвасталась своими стройными формами. После демонстрации идеальных форм в соблазнительном платье на балу Met Gala 7 мая, певица вновь порадовала своих поклонников новыми соблазнительными снимками.
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Звезда примерила короткую черную юбку с игривыми рюшами, легкую прозрачную блузку с черными вертикальными полосками, под которой можно разглядеть бюстгальтер серого цвета, а также стильные каблуки и лаконичные украшения. Для завершения образа от Valentino стилисты для Джей Ло сделали аккуратную прическу-пучок и нюдовый макияж.
Очаровательная Дженнифер Лопес
Звезда часто делится снимками, на которых предстает в очень женственных и сексуальных образах. К примеру, ее недавний светский выход идеально подчеркивал ее фигуру.