Дженнифер Лоуренс – 28: главные кинообразы актрисы

В среду, 15 августа, знаменитая голливудская актриса Дженнифер Лоуренс празднует день рождения. В свои 28 лет у нее уже есть "Оскар", три "Золотых глобуса", контракт с Dior и опыт в кино.

Мы подготовили подборку ярких кинообразов Дженнифер в честь ее дня рождения.

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Зимняя кость (2010)

Дженнифер Лоуренс в 20 лет сыграла девушку по имени Ри, которая пытается спасти свою семью, погрязшей в долгах из-за отца. Именно за эту роль Лоуренс получила первую номинацию "Оскар".

Люди икс (2011 – 2019)

Лоуренс сыграла Мистик – одну из самых сильных мутантов вселенной Марвел, которая может управлять странами, ведь за секунду превращается в их главаря.

Голодные игри (2012 – 2015)

"Голодные игры" сделали Лоуренс популярной среди миллионов зрителей. Так, Дженнифер смогла завоевали весь мир. В серии фильмов она превратилась в Китнисс Эвердин – девушку, которая борется против системы.

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Серена (2014)

Снова на экране дуэт Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера. Успешный лесопромышленник Джордж Пембертон женится на прекрасной Серене, которая является красивой, умной и обладает деловой хваткой. Интересно, что ходили слухи, что когда режиссер на постпродакшене попытался перекупить Лоуренс для переозвучки диалога на один день, продюсеры фильма "Голодные игры" запросили цену выше, чем весь бюджет "Серены".

Пробуждение (2016)

Фильм о любви двух землян – Дженнифер Лоуренс и Криса Пратта, которые случайно проснулись во время полета на другую планету. За эту роль актриса получила рекордную за свою карьеру сумму - 20 миллионов долларов.