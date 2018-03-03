Дженнифер Лоуренс прошла детектор лжи: кого ненавидит звезда

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс в рамках премьеры фильма "Красный воробей", где она сыграла главную российскую шпионку и смогла обмануть детектор лжи, решила попробовать собственные силы в реальной жизни.

Именитое издание Vanity Fair решило проверить, сможет ли она это сделать в реальной жизни. Лоуренс предложили пройти тест на детекторе и ответить на очень курьезные вопросы.

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Как оказалось, Дженнифер просто ненавидит светскую львицу Ким Кардашян больше всего из других среди членов ее знаменитой семьи. Стоит отметить, что с матерью Ким – Крис Дженнер – она имеет прекрасные отношения.



Дженнифер Лоуренс и Крис Дженнер

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Также стало известно, что актрисе разбивали сердце, что она бы встречалась с мужчиной ниже себя и что никогда не пользовалась сайтами знакомств.

Но настоящим испытанием стал вопрос для Лоуренс о том, толкнула бы она под поезд одного человека, если бы таким образом спасла бы 20 человек.

Да. Каждый раз, когда я нахожусь в метро, мне хочется столкнуть кого-нибудь из тех, кто стоит рядом, на пути. Конечно же, я не делаю этого, но мысль такая у меня определенно присутствует. Вот и все: наконец-то мы официально подтвердили, что я психопатка,

– забавно добавила артистка.