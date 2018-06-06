Дженнифер Лоуренс сменила 59-летнего бойфренда на молодого искусствоведа: СМИ

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс не прекращает удивлять СМИ новыми отношениями. Звезда закрутила роман с 33-летним директором галереи Куком Марони.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Не успели поклонники Дженнифер Лоуренс оправиться от информации об отношениях актрисы с 59-летним режиссером Дэвидом О'Расселлом, как в СМИ появилась новость о новом романе голливудской звезды.

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Новой пассией Дженнифер Лоуренс, по словам инсайдеров, стал директор арт-галереи в Нью-Йорке Кук Марони. Новоиспеченную пару познакомила их общая подруга Лора Симпсон.

Их отношения длятся уже несколько недель. Однако пара встречается тайно. Они очень осторожны, потому что не хотят, чтобы их видели вместе,

– отметил инсайдер.

По информации СМИ, Кук Марони – известный американский искусствовед. Мужчина работал с известными художниками, в частности, Кэролом Данэмом и Мэтью Барни. Свою личную жизнь директор галереи тщательно скрывает, поэтому, вероятно, пара не хочет выставлять свои отношения на показ. После громких новостей о новых бойфрендах Дженнифер Лоуренс звезда тоже стремится скрыть свою личную жизнь.

Дженнифер Лоуренс с новым бойфрендом Куком Марони

Отметим, что в одном из интервью Дженнифер Лоуренс рассказала, что хочет найти того, с кем сможет пойти под венец. Однако ее популярность часто становится помехой. Поэтому актриса пошутила, что будет искать бойфренда, который "не менее 5 лет жил в Багдаде" и не знает, кто такая Дженнифер Лоуренс.

Кто такая Дженнифер Лоуренс?Звезда фильмов "Мой парень – псих", "Голодные игры", "Дом покера", "Серена", "Американская афера", "Как сумасшедший" и др. В 2013 году Дженнифер Лоуренс получила премию "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль в фильме "Мой парень – псих". За "Аферу по-американски" актриса выиграла премию BAFTA и второй год подряд "Золотой глобус".