Дженнифер Лоуренс снялась для кампейна весенней коллекции Dior
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс приняла участие в модном фотосете для весеннего выпуска журнала Dior Magazine. Звезда примерила несколько casual-образов весны 2018.
Об этом пишут на сайте издания.
Журнал Dior Magazine каждый сезон выпускается Домом моды Dior, чтобы показать самые актуальные тренды грядущей поры года. Как можно увидеть в кампейне, который представила Лоруенс, "маст-хэв" весной 2018 – оверсайз-свитера, тренчи и кепи.
Читайте также: Дженнифер Лоуренс прошла детектор лжи: кого ненавидит звезда
Автором модной фотосъемки стала француженка Бригитта Лякомб.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии